В Первомайском сквере «распустит крылья» омский «Голубь Мира» из 12 тысяч цветов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Омские агрономы трудятся над созданием одной из самых больших клумб города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Петуния, шафран, бегония и другие цветы украсят композицию «Голубь Мира» в Первомайском сквере. Всего планируют высадить 10-12 тысяч цветов. Для того чтобы добиться эффекта ковра, требуется кропотливая работа: чтобы цветы выстроились в единую композицию, их нужно высаживать друг к другу очень близко. Однако агрономы проделали уже половину работы.

Как подчеркивает Сергей Шелест, композиция «Голубь Мира» служит не только украшением города, но и несет в себе глубокий смысл.

– Напомню, что Голубь Мира описан еще в Ветхом Завете и являет собой знак возрождения и единства божественного и человеческого начала. Думаю, омичи и гости нашего города по достоинству оценят труд работников «зеленого» подразделения УДХБ, – отметил Сергей Шелест.

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