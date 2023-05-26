В Главном управлении Лесного хозяйства Омской области появились вакантные должности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 мая, на сайте госслужбы появилась вакансия заместителя начальника в Главное управление Лесного хозяйства Омской области. Соискатель должен обладать высшим образованием. Требуемый стаж работы на госслужбе – не менее 2 лет. Кандидатов ждет конкурсный отбор.

Перечень должностных обязанностей довольно большой. Прежде всего, замначальника осуществляет контроль за деятельностью лесничеств. Заработная плата составит от 82 020 до 87 000 рублей. Кандидаты могут подать документы до 15 июня.

Также в ведомстве открыта вакансия начальника отдела администрирования доходов и финансового контроля. Наличие высшего образования и опыта гражданской службы обязательно. Заработная плата составит от 53 500 до 69 800 руб.

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