По решению суда более 1,1 млн рублей перевели в федеральный бюджет после смерти омича

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Любинского района обнаружила нарушение законодательства об имуществе, допущенное одним из омских стационаров. Пять лет назад на стационарном обслуживании учреждения состоял мужчина. После его смерти, на его банковских счетах осталось более миллиона рублей. Наследники не объявились.

– Установлено, что гражданин, находившийся в данном учреждении на стационарном обслуживании до момента смерти в 2018 г., имел на действующих расчетных банковских счетах более 1,1 млн рублей. При этом мужчина являлся сиротой, никакой информации об его родственниках нет, завещательное распоряжение указанными денежными средствами он не оставлял, никто из наследников после смерти указанного гражданина наследуемое имущество по закону не принял, – сообщили в прокуратуре Омской облаcти.

Однако стационар не принял мер по обращению вымороченного имущества в федеральную собственность. Поэтому прокуратура обратилась в суд c целью признать право собственности на это имущество за Российской Федерацией и перечислить данные средства в федеральный бюджет.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Денежные средства поступили на счёт ТУ Росимущества в Омской области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru