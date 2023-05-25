Гидравлические испытания пройдут в Советском округе

С 9.00 до 16.00 26 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г.Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданных заявок.

Испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, 19 Партсъезда, 20 Партсъезда.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.