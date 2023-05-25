Омский водоканал построит сети для микрорайона «Зеленая река»

Коммунальное предприятие приступило к работам по проектированию сетей водопровода для строящегося микрорайона на Левом берегу Омска. Для жителей нового района построят кольцевой водопровод диаметром 630 мм и протяженностью 3683 метра. Планируемое водопотребление составляет 11 тысяч кубометров воды в сутки.

Заказчиком работ выступает ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск». В соответствии с условиями договора омский водоканал построит сети для обеспечения водоснабжением микрорайона в границах улиц Волгоградской, Покровской, Меридиальной, Верхнеднепровской, Кондратюка в Кировском округе Омска.

Сейчас специалисты предприятия планируют подключить к сетям водоснабжения объекты первой очереди строительства, с объемом водопотребления немногим более одной тысячи кубометров в сутки. Полный объем работ по проектированию и основной объем строительно-монтажных работ «Росводоканал Омск» завершит до конца 2023 года.

Напомним, жилой квартал «Зеленая Река» предполагает строительство нескольких очередей. Первая включает в себя 14 жилых домов, детский сад, встроенные коммерческие помещения, паркинги и благоустроенные дворовые зоны. Дома строятся по монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов и керамогранита. Особое внимание уделено благоустройству микрорайона.