В Омске водитель «Тойоты» сбил 12-летних детей во дворе дома

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Вчера, 24 мая, в Октябрьском округе произошла авария. Пострадали дети.

Около восьми часов вечера водитель «Тойота Камри» сбил двух детей во дворе дома на улице Кузнецова. Мальчики были доставлены в больницу.

– Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1968 г.р., двигаясь по междворовому проезду, в районе дома 12 по ул. Кузнецова допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. В результате ДТП пешеходы (мальчики 2011 г.р.) доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в Госавтоинспекции Омской области.

Проводится проверка. Детали происшествия уточняются.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru