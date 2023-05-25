В Омске водитель «Тойоты» сбил 12-летних детей во дворе дома

Фото: Госавтоинспекция Омской области
Вчера, 24 мая, в Октябрьском округе произошла авария. Пострадали дети.
Около восьми часов вечера водитель «Тойота Камри» сбил двух детей во дворе дома на улице Кузнецова. Мальчики были доставлены в больницу.
– Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1968 г.р., двигаясь по междворовому проезду, в районе дома 12 по ул. Кузнецова допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. В результате ДТП пешеходы (мальчики 2011 г.р.) доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
Проводится проверка. Детали происшествия уточняются.
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