В правительстве Омской области открыты вакансии главных специалистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональное правительство ищет кандидатов на вакансии главных специалистов сразу в несколько министерств. Об этом сообщает «СуперОмск».

Так, в министерство транспорта и дорожного хозяйства требуются четыре главных специалиста в отделы: бюджетного учета, отчетности и планирования управления бюджетного учета и экономики; ведомственного финансового контроля и организации закупок управления бюджетного учета и экономики; экономики, анализа и мониторинга управления бюджетного учета и экономики; надзора за сохранностью дорог управления дорожного хозяйства.

Оклад – 13,2 тыс рублей. Кроме того, предусмотрен оклад за первый классный чин в размере 6,7 тыс рублей и ежемесячная надбавка за особые условия (98%). Плюс выплаты за выслугу лет и другие поощрения. Соискатели могут подать документы до 8 июня 2023 года.

Трех главных специалистов не хватает в министерстве сельского хозяйства Омской области. Документы от соискателей принимают до 13 июня 2023 года. Специалисты нужны в отделах: экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения; растениеводства и землепользования управления растениеводства и механизации; пищевой и перерабатывающей промышленности управления пищевой и перерабатывающей промышленности, экспорта и цифровизации АПК.

В министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства требуется главный специалист в отдел реализации управления формирования комфортной городской среды. Срок подачи документов установлен до 7 июня 2023 года.

В Региональной энергетической комиссии ищут соискателей на замещение вакантной должности главного специалиста-юрисконсульта отдела правовой работы. Срок подачи документов – до 1 июня.

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