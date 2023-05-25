Около 3 тысяч омичей примут участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Фото: https://runsim.ru/

VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Омске 4 июня. Организаторы ожидают, что в полумарафоне примут участие около 3 тысяч человек.

– Дистанции будут следующие: 1, 5, 10 км и классическая полумарафонская – 21,1 км. Сейчас уже 1,5 тысячи зарегистрировались на самую короткую дистанцию, и лимит почти исчерпан, поэтому тем, кто еще думает, стоит участвовать или нет, нужно поторопиться! И еще хочу отметить, что старт и финиш впервые будет организован на Соборной площади. Конечно, это решение накладывает на организаторов определенные обязательства, но, уверен, что так мы поднимем это событие на новый уровень, – подчеркнул директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.

Беговая трасса будет проходить через Зелёный остров и Омскую крепость. По трассе будут организованы точки эмоциональной поддержки спортсменов. В забеге традиционно примут участие омские спортсмены, команда омского Минспорта, игроки клубов «Нефтяник» и «Омь», а также многократная победительница и призер серии забегов SIM, известная омская бегунья Марина Ковалева.

– Я бегаю с утра до вечера каждый день в любую погоду. В прошлом году самым сложным стартом для меня был марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Старт – в 23 часа, финиш – после двух ночи, было сложно перестроиться. Особой подготовки к старту нет, главное – форму с вечера приготовить, чтобы утром не суетиться. Перед стартом делаю свои обычные тренировки: кросс и скоростные, на велосипеде иногда катаюсь, – поделилась Марина Ковалева.

Для болельщиков на Соборной площади, на территории Омской крепости и Зеленом острове будут организованы точки притяжения. Дети и взрослые увидят выступление артистов и примут участие в различных активностях, среди которых снукбол и мягкий дартс. Малыши точно оценят большие кубики Lego. Поэтому на спортивный праздник можно прийти всей семьей.

Отметим, что ЗаБег.РФ – самый масштабный полумарафон с синхронным стартом, в котором примут участие более 150 000 человек по всей стране. Онлайн-регистрация доступна до 28 мая включительно на сайте runsim.ru