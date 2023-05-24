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НовостиОбщество24 мая 2023 11:46

В Омске не нашли арендатора участка площадью 23 тыс. кв. м для строительства ТЦ на Левобережье

По соседству расположились «Леруа Мерлен», «Триумф вкуса» и «Мега»
Елена Урманова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент имущества администрации Омска не нашел арендатора, который построит торговый комплекс на участке площадью свыше 23 тысяч кв. м на Левом берегу. Департамент архитектуры не получил ни одной заявки на аукцион. Торги были признаны несостоявшимися.

Земельный участок на Бульваре Архитекторов хотят сдать почти на 11 лет. Начальная стоимость ежегодной арендной платы – 8,8 млн рублей.

Участок предполагалось сдавать под строительство торгово-развлекательных комплексов и торговых центров. Однако конкурировать придется с «Леруа Мерлен», «Триумфом вкуса» и «Мегой».

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