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НовостиПолитика24 мая 2023 10:49

Команда врио главы Омской области Виталия Хоценко может пополниться двумя чиновниками из ДНР

Рустам Мингазов и Денис Цуканов покинули свои посты в правительстве ДНР
Елена Урманова

В команду врио главы региона Виталия Хоценко могут войти еще два выходца из ДНР. Об этом сообщают «Коммерческие Вести».

Как пишет издание, Виталий Хоценко доводилось раньше работать с Рустамом Мингазовым в минпроме Ставрополья и минпроме России. Денис Цуканов являлся заместителем Виталия Хоценко в российском Минпромторге.

15 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от исполнения обязанностей первого заместителя председателя правительства ДНР Рустама Мингазова и от исполнения обязанностей заместителя председателя – руководителя аппарата правительства ДНР Дениса Цуканова.