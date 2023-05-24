Команда врио главы Омской области Виталия Хоценко может пополниться двумя чиновниками из ДНР

В команду врио главы региона Виталия Хоценко могут войти еще два выходца из ДНР. Об этом сообщают «Коммерческие Вести».

Как пишет издание, Виталий Хоценко доводилось раньше работать с Рустамом Мингазовым в минпроме Ставрополья и минпроме России. Денис Цуканов являлся заместителем Виталия Хоценко в российском Минпромторге.

15 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от исполнения обязанностей первого заместителя председателя правительства ДНР Рустама Мингазова и от исполнения обязанностей заместителя председателя – руководителя аппарата правительства ДНР Дениса Цуканова.