По распоряжению Виталия Хоценко для омичей-участников СВО в 2 раза снизят цену на древесину

Фото: https://omskportal.ru/

Виталий Хоценко распорядился установить льготную цену на древесину для личных нужд (строительство жилья, отопление и т.д.) омичам-участникам специальной военной операции. Скидка распространяется на омичей, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы, а также на военнослужащих.

– Участникам специальной военной операции и их семьям предоставляются новые меры поддержки. Для них устанавливается скидка при самостоятельной заготовке древесины для собственных нужд: отопления, строительства, капремонта и т.д. Скидка к ставкам платы при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений составит 50%. Кроме того, получают право на заключение такого договора в первоочередном порядке, – сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Отметим, что договор с Главным управлением лесного хозяйства могут заключить также члены семей таких граждан, даже погибших. Это могут быть, например, родитель, супруга или ребенок. Для этого необходимо обратиться в территориальный отдел-лесничество Главного управления, в границах которого человек планирует купить лесные насаждения. Полный список отделов приводит Главное управление лесного хозяйства Омской области.

В пресс-службе правительства уточняют, что древесину можно приобрести только в тех районах, где это возможно. Леса выполняет защитную функцию, но распределены по региону неравномерно. Большая их часть расположена на севере области. Поэтому за древесиной, например, для строительства дома, придется отправиться в Тевризский, Тарский, Знаменский, Муромцевский или Седельниковский районы.

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