В Омске никто не хочет браться за снос аварийного дома №3 в Камерном переулке

Фото: 2ГИС

Вопрос о сносе аварийного здания №3 в Камерном переулке вновь остается открытым. Уже третий по счету подрядчик не стал подписывать контракт.

Начальная стоимость контракта составляла 4,4 млн рублей. За победу в торгах боролись 13 участников. Победителем стала омская компания ООО «Инком», снизившая цену в 12 раз. Итоговая цена составила 357 тыс. рублей. Однако в установленные сроки компания не подписала договор, за что попала в реестр недобросовестных подрядчиков.

Второй претендент – Хачатур Хлгатян – согласившийся снести дом за 408 тыс. рублей, также отказался от сделки.

Не стал подписывать контракт и предприниматель Владимир Возникевич, предложивший выполнить работы по сносу за 458,5 тыс. рублей.

Однако у мэрии еще остались варианты. Заявок на торги поступило много.