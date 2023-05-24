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НовостиОбщество24 мая 2023 5:46

В Омске прошла выставка сельхозпродукции, изготовленной заключенными

Сельхозпредприятия заключили контракты на поставку, что позволит трудоустроить 4 осужденных
Елена Урманова
Фото: https://55.fsin.gov.ru/

Фото: https://55.fsin.gov.ru/

Заключенные омской исправительной колонии № 4 представили изготовленные ими товары на сельскохозяйственной выставке, которую организовало руководство колонии. В ассортименте – сельскохозяйственные катки, запасные части к ним и чугунное литье.

Выставку посетили представители сельхозпредприятий. Они приобрели понравившуюся продукцию и заключили несколько контрактов на поставку. На сумму 600 тыс. рублей фирма «АПХ «Алтаур» заключила договор на поставку катков. В то время как ИП Сафронов договорился о поставке запасных частей на сумму более 100 тысяч рублей.

– Создание рабочих мест и повышение объёма продукции не только улучшает экономические показатели учреждения, но и помогает осуждённым встать на путь исправления, — отметил заместитель начальника учреждения Виталий Журбенко.

Такая мера обеспечит трудоустройство 4 заключенным.