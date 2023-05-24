В Омской области на 32% выросла потребность в руководящих кадрах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За четыре месяца, с начала 2023 года, в Омской области увеличился спрос на руководителей. Об этом сообщают специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Потребность в управленцах выросла на треть по сравнению с периодом с января по апрель 2022 года. Чаще всего эйчары ищут руководителей на должности в таких сферах, как услуги для бизнеса, строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование, автобизнес, розничная торговля и продукты питания.

При этом диапазон средней заработной платы достаточно широк: 65 до 195 тыс. рублей. В основном сумма зависит от сферы деятельности компании и опыта соискателя. В большинстве случаев в должности руководителя в компании хотят видеть опытного кандидата. Однако в среднем требуемый опыт работы в качестве начальника не должен быть менее 3 лет.