В омском водоканале назвали пять самых востребованных способов передачи показаний счетчиков

В апреле горожане передали данные по 400 тысячам лицевых счетов. В базу данных предприятия внесли показания 914720 счетчиков, при этом 60% потребителей воспользовались дистанционными способами.

В «Росводоканал Омск» напомнили о сроках передачи показаний приборов учета и рассказали, как это сделать за пару минут. Специалисты компании отметили пять самых востребованных способов передачи показаний.

Мобильное приложение «РВК.Услуги»

Установить приложение на телефон и привязать лицевой счет. Удобно, что можно привязать несколько лицевых счетов и, например, передавать показания за пожилых родственников. В приложении можно видеть начисления, оплатить квитанцию или заказать другие услуги.

Минта - голосовой робот

Позвонить по телефону 39-51-00. Для передачи данных голосом нужно назвать номер лицевого счета и текущие показания приборов учета, а номера счетчиков, место их расположения голосовой помощник назовет сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса. Все данные можно внести самостоятельно на клавиатуре смартфона.

Через официальный сайт без регистрации

Зайти на сайт в раздел «Передать показания». Далее нужно ввести номер лицевого счета, номер квартиры комнаты и символы с картинки, перейти на страницу, где указаны номера и место установки счетчиков, срок их поверки и предыдущие показания. Ввести текущие показания в соответствующие поля и нажать кнопку «Отправить показания».

Отправить SMS на номер 8-903-767-28-90

Записать через пробел номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды и показания потребленного ресурса.

Электронный сервис «ВСЕ ПЛАТЕЖИ»

На сайте: нажать «Передать показания счетчиков» и заполнить предложенную форму.

Переданные до 25 числа (включительно) показания приборов учета будут отражены в квитанциях за май, потребители получат их в первой декаде июня. Показания, поступившие в последние дни месяца, компания укажет в платежных документах за июнь.