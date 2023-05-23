В Муромцевском районе объявлен траур в связи со смертью Владимира Варнавского

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В связи со смертью председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского, cегодня, 23 мая, в Муромцевском районе объявлен днем траура. Об этом заявил глава района Вячеслав Девятериков.

Владимир Алексеевич на протяжении многих лет представлял Муромцевский район в заксобрании. Сегодня в районе отменены все развлекательные мероприятия.

– Невозможно перечесть, как много сделал для нашего района Владимир Алексеевич. Всю жизнь работал на благо жителей. Его дела будут жить всегда в наших сердцах. Его уход - огромная утрата для нас. Искренне соболезнуем родным и близким Владимира Алексеевича. Вечная и светлая память! – сообщается в официальном сообществе Муромцевского района во «ВКонтакте»