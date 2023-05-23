Экс-губернатор Бурков выразил соболезнования омичам в связи с кончиной Владимира Варнавского

Ранее экс-руководитель региона хранил молчание. Последний пост в его телеграм-канале был опубликован 31 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Законодательного собрания Владимира Варнавского.

— Невосполнимая утрата для всех омичей и для меня лично. Ушёл из жизни Владимир Алексеевич Варнавский — человек-эпоха, с которым мне выпала честь работать на благо Омской области. Мудрый законодатель, выдающийся государственный деятель и надёжный соратник. Таким он останется в моей памяти. Владимир Алексеевич прошёл все этапы становления современной Омской области. Не просто прошёл, а создавал её и сделал всё для процветания региона, — написал в своем телеграм-канале Бурков.

Экс-глава региона отметил, что во многом благодаря Варнавскому наш регион стал сильным промышленным краем людей с настоящим сибирским характером.

Напомним, Владимир Варнавский ушел из жизни сегодня ночью, 23 мая, в возрасте 76 лет . Соболезнования родным и близким политика выразили врио губернатора Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест.

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