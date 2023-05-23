В Омске 23 мая объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня, 23 мая, был объявлен НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 23 мая будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, режим НМУ на территории города действовал и вчера утром, 22 мая. Кроме того, в Ленинском округе в тот же день было выявлено незначительное превышение ПДК сероводорода.

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