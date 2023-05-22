В Омске сегодня утром зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске в Ленинском округе сегодня утром, 22 мая, зафиксировали незначительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе.
Насколько сильно была превышена концентрация опасного вещества, в региональном минприроды не сообщили.
Отметим, сегодня до 11:00 на всего города действовал режим неблагоприятных метеоусловий.
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