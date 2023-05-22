В Омске сегодня утром зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске в Ленинском округе сегодня утром, 22 мая, зафиксировали незначительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе.

Насколько сильно была превышена концентрация опасного вещества, в региональном минприроды не сообщили.

Отметим, сегодня до 11:00 на всего города действовал режим неблагоприятных метеоусловий.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru