В Омске к концу 2023 года достроят и введут в эксплуатацию два многоквартирных дома-долгостроя

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два проблемных многоквартирных дома в Омске достроят до декабря 2023 года. Это значит, что в этом году заселения в квартиры дождутся 412 дольщиков. По данным омского интернет-издания «Город 55», некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области» получила положительные заключения госэкспертизы в части достоверности определения сметной стоимости завершения строительства домов по улицам Перелета и Кирова.

Строительная готовность дома на Перелета в ЖК «Весна» составляет 20%. 16-этажку на 185 квартир начинали строить еще в 2014 году. Однако строящая его компания ООО «Красноярская промышленная компания» обанкротилась в 2020 году. Квартир в высотке ожидают 167 дольщиков.

Строительная готовность дома на Кирова, 2 (строительный адрес) составляет 90%. Строительство 16-этажного дома на 270 квартир осуществляла Инвестиционно-строительная компания «ДомСтройОмск». Организация была признана банкротом в 2021 году. Здесь квартир дожидаются 245 дольщиков.