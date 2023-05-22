В Омске снесут пять ненужных построек за 939 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия нашла подрядчика, который снесет объекты, возведенные без необходимых документов. Работы выполнит ИП Светлана Витценко.

По контракту, время на выполнение работ – 2 месяца. Всего сносу подлежат пять построек. На эти цели из бюджета выделят 939 тысяч рублей.

Объекты расположены в разных частях города. Места расположения построек: возле дома № 191 по улице 10 лет Октября, на Лермонтова, 130, Панфилова, 12, Сибирском проспекте, 20, корпус 2, и СНТ «Взлет», аллея 1, участок 21.