Омичка через суд получила право на страховую пенсию за работу на вредном производстве

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Омский пенсионный фонд отказал женщине в назначении страховой пенсии за работу на вредном производстве. Омичка не растерялась и пошла в суд.

Женщина подала иск в Центральный районный суд с требованием засчитать в качестве трудового стажа работу на горно-химическом предприятии. Омичка трудилась там на вредном производстве в должности дозиметриста.

Районный суд согласился включить в стаж период работы на производстве, предоставляя тем самым право на льготное пенсионное обеспечение. Однако суд постановил начислять пенсию с момента последнего обращения местной жительницы в пенсионный фонд в 2022 году.

Тогда женщина подала апелляцию в областной суд, предоставив все необходимые документы. Омский областной суд апелляцию удовлетворил и обязал омский пенсионный фонд назначить женщине пенсию с 2019 года, c первого дня обращения в учреждение.