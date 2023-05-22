Омский гостиничный комплекс «Иртыш» превратился в акционерное общество

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В четверг, 18 мая, муниципальное унитарное предприятие «ГК „Иртыш“» было реорганизовано в акционерное общество. Процедура прошла согласно указу президента, по которому все МУПы должны быть преобразованы в бюджетные учреждения или АО не позднее 2025 года.

При этом руководителем и держателем полного пакета акций остался омский муниципалитет. По словам замдиректора гостиницы Алексея Саяпина, юридически процесс реорганизации завершен, остались только некоторые технические моменты.

Отметим, что уставной капитал нового акционерного общества насчитывает 174,33 млн рублей. При этом, за 2022 год выручка ГК составила 79,5 млн, предприятие получило 7 млн рублей чистой прибыли.