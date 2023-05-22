Сотрудники омского водоканала присоединились к «Марафону рек»

20 мая сотрудники «Росводоканал Омск» приняли участие в федеральной акции по очистке берегов «Марафон рек» национального проекта «Экология».

35 человек утром вышли на субботник, чтобы очистить от мусора пляж Советского округа в Омске. За полтора часа сотрудники предприятия убрали пляж и прилегающую территорию, собрав 3 кубометра отходов.

«Марафон рек» - это федеральная экологическая акция по очистке берегов, в которой впервые приняла участие группа компаний «Росводоканал». Акция началась 20 мая с самой восточной точки страны – г. Южно – Сахалинска. Омск поддержал марафон уборкой на одном из городских пляжей», - рассказала куратор проекта, менеджер по внутренним коммуникациям Алия Русанова.

- В прошлом году наши молодые специалисты инициировали проект «Сад Сибири». В этом году этот проект будем продолжать. Отлично, что первый субботник удалось провести при поддержке национального проекта «Экология». Хочу поблагодарить всех, кто нашел возможность и принял участие в уборке пляжа Советского округа. Отдельное спасибо городскому управлению дорожного хозяйства и благоустройства за вывоз собранного мусора, - прокомментировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

20 мая в российских городах в поддержку национального проекта «Экология» стартовала федеральная акция по очистке берегов «Марафон рек». Главная задача мероприятия – вовлечь россиян в экологическую повестку, собрать и вывезти отходы с прибрежных территорий самых крупных водных артерий России.

Проект «Сад Сибири» направлен на повышение туристической привлекательности Омска. Молодые специалисты составляют интерактивную карту мест отдыха жителей у водоёмов и приводят их в порядок. Силами специалистов предприятия и волонтеров в прошлом году были очищены от мусора берег озера Чередового, участок набережной Тухачевского и Центральный пляж от площади Бухгольца до Ленинградского моста.