Управление Россельхознадзора: главное – научить грамотно работать…

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

Мероприятие состоялось 19 мая в режиме видеоконференции с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ГУ ветеринарии региона, Омской таможни, общественных организаций и крупных хозяйствующих субъектов

Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Елена Гулина отметила, что в апреле утверждена Публичная декларация целей и задач ведомства. Согласно документу, ключевыми целями ведомства признаны обеспечение качества и безопасности поднадзорной продукции и объектов; обеспечение доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК; повышение качества оказания государственных услуг и цифровизация деятельности.

Что касается качества и безопасности, то специалистами омского Россельхознадзора за 1 квартал проведено 842 контрольно-надзорных мероприятия, досмотрено более 63 тысяч тонн грузов (более 2,5 тысяч транспортных средств). В целом по кварталы было проведено более 2,5 тысяч досмотров.

В результате выявлено порядка 700 нарушений законодательства, отозвано 47 деклараций о соответствии качества продукции, при ввозе растительной продукции в 2 случаях выявлено наличие карантинных объектов.

За 1 квартал должностными лицами Управления выдано более 12 тысяч разрешительных документов, проведено более 6 тысяч мероприятий по информированию.

В процессе мониторинга качества и безопасности все возрастающую роль играет использование информационных систем Россельхознадзора. Сегодня стало возможным автоматизировать процесс выявления недобросовестных предпринимателей, вычисления схем обмана потребителей, подключив к работе нейросеть.

Аналитики подсчитали, что цифровой надзор увеличивает производительность труда инспекторского состава в 90 тысяч раз.

На публичных обсуждениях специалистами Службы были даны разъяснения на интересующие участников обсуждения темы. Большое количество вопросов касалось темы аккредитации в реестрах экспортеров, лицензирования фармдеятельности в сфере ветеринарии, а также, традиционно, в период посевного сезона – качества посадочного материала.

В завершение Елена Гулина подчеркнула, что в связи с большим объемом законодательных нововведений ведомство на постоянной основе проводит консультационные и обучающие мероприятия для хозяйствующих субъектов региона.