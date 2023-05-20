В Омске погиб 5-летний ребенок, выпавший из окна квартиры на 8-м этаже

Фото: УМВД России по Омской области

По информации областного следкома, 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на 8-м этаже. Трагедия случилась по адресу улица 3-я Молодежная.

По данным следствия, малыш находился дома один. Мать мальчика была на работе. Отец повел старшего сына на занятия. Таким образом маленький ребенок остался без присмотра взрослых.

– На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – сообщили в СУ СК России по Омской области.