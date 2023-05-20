Омичи увидят мэппинг-шоу в "Ночь музеев"

Фото: Музей имени М.А. Врубеля. https://vk.com/vrubel_museum

Уже сегодня, 20 мая, омичей и гостей города ожидает насыщенная, яркая программа в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев". В этом году тема мероприятия – "Ночь впечатлений". И это неспроста. Ведь в этот день можно будет не только посетить музеи города, но и насладиться лазерным шоу.

Сначала, в 21:00, начнется концерт под открытым небом на улице Музейной. А в 23:00 зрители увидят 3D-проекцию на здание лучших картин омских музеев.

Шоу подготовило "Школа креативных индустрий". По задумке создателей, таким образом зрители смогут взглянуть на произведения искусства по-новому.