Департамент образования прокомментировал опасения родителей по поводу введения в омских школах третьей смены и сокращения уроков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 2026 года на территории Омской области проведут капитальный ремонт 23 школ. Образовательные учреждения отремонтируют в рамках федеральной программы «Развитие образования».

На капитальный ремонт уже в этом году закрылись два учебных заведения: гимназия №75 и школа №3. В 2024 году планируют закрыть еще 14, а в 2025 году – семь учреждений.

В связи с этим школьников временно распределили по другим школам. Однако омичи обеспокоились, что из-за возросшей нагрузки на школы, их детям придется учиться в третью смену, а уроки сократят до получаса.

Как пояснили в департаменте образования, введение третьей смены в школах запрещено по закону, а сокращение учебного времени не планируется. Кроме этого, согласно стандартам, ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов будут учиться в только первую смену.