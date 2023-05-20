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НовостиОбщество20 мая 2023 9:54

В Омске остановлено строительство единственного в микрорайоне садика на улице Завертяева

Причиной стало сокращение финансирования из областного бюджета
Елена Урманова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский сад на 310 мест на улице Завертяева должны были построить к маю 2024 года. Однако продолжение строительных работ теперь под вопросом.

В пресс-службе администрации Омска пояснили, что строительство приостановили из-за нехватки субсидий из областного бюджета. Подрядчик СПК «Сибцентрострой» начал строительство дошкольного учреждения общей площадью 7500 кв. м за 457,2 млн рублей в январе 2023 года.

За три месяца на улице Завертяева были проведены работы по очистке территории и земляные работы. Сейчас на стройплощадке – лишь котлован.

Сумма субсидий городскому бюджету на строительство сада была уменьшена в марте этого года. В этом же месяце подрядчик прекратил строительные работы.

Отметим, что сейчас родители вынуждены отвозить детей в садик, находящийся за несколько километров от дома. Ведь в новом микрорайоне нет других детских садов.