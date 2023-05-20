Омский радиозавод им. А.С. Попова переходит под контроль государства

Фото: Радиозавод им. А.С. Попова. 2ГИС

Согласно вступившему в силу договору, 68,02% акций АО «НПО «Радиозавод им. А. С. Попова» были переданы ООО «РСХБ Управление Активами». Об этом рассказал исполнительный директор радиозавода Олег Даутов.

До этого большей частью акций владели Татьяна Ушакова и ее брат Иван Поляков. Обязанности директора радиозавода до июля 2022 года исполняла Татьяна Ушакова.

Как сообщает «СуперОмск», новый владелец мажоритарного пакета акций организации представляет собой дочернее предприятие подконтрольного государству «Россельхозбанка». Ранее ООО «РСХБ Управление Активами» не являлось одним из акционеров завода им. Попова.

Отметим, в настоящее время юридический адрес АО «НПО «Радиозавод им. А.С. Попова» находится в Москве.

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