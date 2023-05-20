Дмитрий Голованов утвержден кандидатом на место Динара Курманова в Заксобрании Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На место Динара Курманова в Заксобрании утвердили кандидата. Им стал Директор ФГУП «Омский экспериментальный завод» Дмитрий Голованов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Дмитрий Голованов – уроженец Омской области. В настоящее время он является председателем правления Агропромышленного союза Омской области, членом совета союза Омской торгово-промышленной палаты, членом общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Как отметили в пресс-службе, решение было принято президиумом регионального политсовета. Соответствующие документы были направлены в генсовет партии.
Два других кандидата отказались от получения депутатского мандата. Это Николай Лаптев и Татьяна Андреева.
Отметим, что Динар Курманов занял пост министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
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