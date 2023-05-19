Специалисты УДХБ и благоустройства отмыли от граффити «литературный форум» на бульваре Мартынова в Омске

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Шелест"

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства привели в порядок омскую достопримечательность «литературный форум» на бульваре Мартынова. Стена форума была испорчена граффити. А совсем недавно городские службы отмывали краску со смотровой площадки на Чокана Валиханова.

Отмыть такие «художества» непросто. В среднем на одну помывку уходит около 15 литров специального растворителя. К тому же, обработка химсредствами наносит вред покрытиям: они теряют первоначальный вид, тускнеют, меняют цвет. Удаление таких рисунков требует много времени. Мэр Омска Сергей Шелест призвал омичей уважительно относится к родному городу и не портить городские объекты.

— Работа занимает 2 - 4 дня — это значит, что человек, который за это время мог посадить клумбу, полить газон в городском сквере или на бульваре, вынужден тратить время и силы на чье-то «творчество». Да, проблема не нова и характерна для многих городов. Да, кто-то скажет, что это искусство, и оно имеет право находиться в пространстве города, но нужно разделять искусство и бомбинг, и всегда помнить о том, что Омск — наш общий дом, – подчеркнул Сергей Шелест в своем телеграмм-канале.

Бомбинг – быстрое нанесение рисунка на скорую руку в запрещенных местах. Бомберы расписывают охраняемые объекты, намеренно нарушая установленные нормы.

Напомним, что «литературный форум» был создан в рамках проекта по благоустройству бульвара Мартынова. Это круглая сценическая площадка с рядом трибун, расположенных амфитеатром. На площадке установлены вертикальные красные полотнища с именами писателей Омской области.