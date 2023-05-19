«Росводоканал Омск» стал победителем региональных выставок

В рамках выставок «Омская марка» и «Инновации года», проходивших в областном центре 18 и 19 мая, предприятие представило услуги специализированного автотранспорта и запатентованную водоразборную колонку с электромеханическим запирающим устройством. Комиссия в составе представителей общественных организаций, администрации города Омска и научного сообщества присудили омскому водоканалу победу в номинациях «Продукция хозяйственно-бытового назначения» и «Инновации в жилищно-коммунальном комплексе».

Водоразборная колонка, представленная на выставке, была разработана и запатентована специалистами омского водоканала для того, чтобы исключить возможность несанкционированного забора воды. Достичь этой цели смогли благодаря электромеханическому запирающему устройству. При этом жители близлежащих домов не ограничены в коммунальном ресурсе: им выдают индивидуальные «чип-ключи», «открывающие» доступ к воде. На выставке интерес к разработке проявили гости из республики Казахстан, конкурсное жюри и горожане.

Другим проектом омского водоканала стали услуги специализированного автотранспорта. Сегодня в автопарке коммунального предприятия 116 специализированных автомобилей, установок, кранов, экскаваторов, часть из которых не имеет аналогов в Омске. Современная, функциональная, маневренная техника, соответствующая экостандартам, сократила время прибытия бригад на место ремонтных работ, а также позволила выполнять больший объем работ за короткие временные периоды.

- Многие посетители выставок проявляли интерес к проектам предприятия. Делегация из Республики Беларусь интересовались вопросами водоподготовки и качеством омской водопроводной воды. Омичи знакомились с образцами специализированной техники, обслуживающей коммунальные сети. Ежегодно с 2015 года мы обновляем порядка двадцати единиц авто и спецтехники. Современный автопарк – это возможность обслуживать водопроводные и канализационные сети быстро и качественно, так, чтобы омичи не замечали неудобств из-за отсутствия ресурсов, - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Участниками выставок стали 107 омских предприятий, что на 30 % больше, чем в прошлом году. Они представили образцы продукции общего назначения, а также макеты и прототипы разработок.