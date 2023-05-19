Гидравлические испытания пройдут на улице Нефтезаводская

С 9.30 22 мая до 17.00 23 мая 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Нефтезаводская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.