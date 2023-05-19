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НовостиПолитика19 мая 2023 9:13

Виталий Хоценко оставил на местах трех замминистра финансов Омской области

Прежние должности сохранят Юрий Наделяев, Ольга Шипитько и Светлана Акимова
Елена Урманова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три заместителя министра финансов Вадима Чеченко остаются на своих местах. Такое распоряжение подписал врио главы региона Виталий Хоценко.

Документ находится на официальном интернет-портале правовой информации. Все чиновники сохранят занимаемую должность на срок полномочий заместителя председателя правительства, министра финансов Вадима Чеченко.

Заместители министра финансов Ольга Шипитько и Светлана Акимова переназначены c сегодняшнего дня, 19 мая. Чуть позже — 29 мая – в должность первого заместителя министра финансов вновь вступит Юрий Наделяев.