На омских светофорах появятся повторители сигнала

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Шелест"

Повторители сигнала будут установлены на городские светофоры на улицах Красный Путь, Пушкина, Булатова, Ленина, Крупской, 60 лет Победы, Суворова, Лукашевича и дублере Лукашевича. Всего планируют установить 41 светодиодную консоль. Об этом рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

— Повторители сигнала позволяют на значительном расстоянии в дневное и ночное время увидеть режим работы светофора, в случае необходимости — водители могут заблаговременно снижать скорость транспортных средств, — отметил мэр Омска.

Удобными для водителей повторителями сигнала уже оснастили светофоры на улице 60 лет Победы, рядом с Кадетским корпусом, на Красном Пути, возле Телецентра и Аграрного университета.