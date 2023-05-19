700 тонн песка завезут на омские пляжи перед летним сезоном

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Шелест"

Перед началом пляжного сезона на омские муниципальные пляжи завезут 700 тонн песка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Шелест. Мэр рассказал о том, как проходит подготовка пляжей к открытию в 2023 году.

- Готовим омские пляжи к летнему сезону. Обновляем песок — порядка 700 тонн, заключены контракты со специализированными организациями на водолазное обследование и очистку дна акватории Иртыша, проведение лабораторных исследований качества речной воды, исследование песка на соответствие гигиеническим нормам, - отметил Сергей Шелест.

Так, к началу сезона на пляжах появится зонтики, кабинки для переодевания, фонтанчики, раздевалки, душевые, биотуалеты, урны, информационные стенды. Хотя официальное разрешение на купание в Иртыше под вопросом, обязательным условием открытия пляжа будет наличие спасательных постов и обученных спасателей.

Городские пляжи начнут работать с 1 июня. Всего их пять: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский».