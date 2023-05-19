В Омской области потратят 100 млн рублей на покупку жилья для 25 семей медработников

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В Омском регионе более 20 семей медицинских работников получат служебное жилье. Аукцион на закупку квартир уже объявлен. Региональные власти планируют на первоначальном этапе приобрести жилье в районах: Азово – три квартиры площадью 33–54 кв.м, Кормиловка – две квартиры площадью 36 и 54 кв.м, Нововаршавка – одна квартира площадью 54 кв.м, Черлак – две квартиры площадью 54 кв.м.

- Квартиры приобретаются с чистовой отделкой под ключ, готовые к проживанию, расположенные в многоквартирных домах или домах блокированной застройки. Участие в закупках могут принять владельцы жилых помещений не ранее 2010 года постройки. Площадь приобретаемого жилья определены с учетом состава семей медиков, - сообщили в пресс-службе регионального Минимущества.

Всего в 2023 году для медработников первичного звена планируется приобрести 25 квартир в Омске, а также Азовском, Называевском, Нововаршавском, Черлакском, Кормиловском, Калачинском, Марьяновском, Муромцевском и Знаменском районах.

Районы были выбраны по предложению регионального минздрава, в соответствии с первоочередной потребностью в служебном жилье. Из областного бюджета на покупку квартир выделено 100 млн рублей.