Хоценко и Варнавский поздравили омских музейных работников с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 18 мая, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Владимир Варнавский поздравили музейных работников с профессиональным праздником — Международным днем музее.

— Стремительно развивающиеся информационные технологии сегодня позволяют увидеть на экране компьютера практически любой уникальный предмет культуры. Тем не менее музеи были и остаются востребованы и необходимы обществу. Все они помогают человеку сформировать свое представление о прошлом и настоящем, берегут для потомков уникальное культурное наследие. Вы своим ежедневным кропотливым трудом сохраняете это бесценное достояние и делаете все для того, чтобы оставалась прочной связь времен. Спасибо вам за эту важную работу. Пусть она приносит вам радость и удовлетворение! Пусть на смену успешно завершенным вами проектам всегда приходят новые, более масштабные и интересные! — говорится в поздравлении.

Напомним, в субботу, 20 мая, в Омске пройдет «Ночь музеев». О том, что ждет омичей, в этому году во время акции, ставшей уже традиционной, читайте в материале «КП-Омск».

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