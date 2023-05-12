«Ночь впечатлений»: что ждет омичей в «Ночь музеев-2023» 20 мая

Фото: Музей имени М.А. Врубеля. https://vk.com/vrubel_museum

Сегодня, 12 мая, началась продажа билетов в музеи Омска в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2023». В этом году, как и по всей стране, в Омске акция пройдет 20 мая. Музеи откроют свои двери в следующую субботу, с 18:00 до 00:00. Музеи-участники дневной программы начнут работать с 10:00. За впечатления омичей отвечают почти 40 площадок, где развернутся разноплановые экспозиции и интерактивы: 35 участников вечерней основной программы, 4 участника дневной программы.

– В этом году мероприятия акции «Ночь музеев» на нашей площадке будут посвящены главному событию – 145-летию краеведческого музея. У нас пройдут экскурсии, мастер-классы, открытие выставок, – подчеркнул директор Омского государственного историко-краеведческого музея Петр Вибе.

«Ночь музеев-2023» в Омске – событие, выходящее за рамки экскурсий. Впервые уличная локация станет полноценным участником – на улице Музейной развернутся активности и музыкальные программы.

27 музеев, 8 различных творческих и познавательных площадок: Омская филармония, Омский цирк, Парк аттракционов «Вокруг света», Омская областная научная библиотека им. Пушкина, Духовная семинария, Арт-клуб Big Apple, ресторан «Реконструкция», Ботанический сад. В этом году городской музей «Искусство Омска» подготовит программу с секс-просветом, цирк расскажет о тайнах закулисья, а колесо обозрения в парке «Вокруг света» будет работать для омичей и гостей города до 2 часов ночи.

– Омская «Ночь музеев» – полноценное событие в календаре туриста, отличающееся своим форматом от стандартной общероссийской практики. Выстраивается общегородская программа, организуется движение экскурсионных автобусов, проходят развлекательные уличные мероприятия в историческом центре, – отметила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Для владельцев билетов-буклетов 16 автобусов-шаттлов будут курсировать по городу по 4 маршрутам, которые охватят всех участников ночной программы.

В 23:00 гостей ожидает грандиозное световое шоу – 3D-мэппинг: на здании Западно-Сибирского отдела Русского Императорского Географического общества по адресу Музейная, 3 появятся «ожившие» полотна из коллекции омских музеев. Музыкальное сопровождение шоу подарит DJ SVAT.

Скидочные билеты-буклеты можно приобрести в Туристском информационном центре Омской области по адресу ул. Музейная, 3. Подробнее с расписанием мероприятий и списком музеев-участников можно ознакомиться в программе акции.