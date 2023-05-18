В Омске несуществующее предприятие произвело 730 тонн сливок и сырного зерна

Фото: Евгения ГУСЕВА

Управление Россельхознадзора по Омской области обнаружило в Омске предприятие-фантом, которое произвело более 730 тонн сливок и сырного зерна.

Согласно данным ведомства, некое ООО «Ситиплюс» был расположено на территории одного из муниципальных рынков — на Центральном рынке.

— Для принятия мер по факту незаконного оборота животноводческой продукции информация направлена в правоохранительные органы и в Управление Федеральной налоговой службы по месту регистрации юридического лица. Кроме того, извещено территориальное Управление Россельхознадзора по месту отправки продукции, которую планировалось использовать в качестве сырья. Ведомство также признало площадку получателя фантомной и заблокировало дальнейшие поставки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Омской области с начала 2023 года представители другого надзорного ведомства — Роспотребнадзора — изъяли 63 килограмма рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru