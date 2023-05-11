С начал года 2023 года в Омской области изъяли из продажи 63 кг рыбы неизвестного происхождения

Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Омской области подвело итоги проверок, проведенных в первом квартале 2023 года на 54 объектах, в обороте которых находилась рыбная продукция. Нарушения были выявлены на 23 из них.

— В ходе проверок были исследованы 102 пробы рыбной продукции, 3 пробы не соответствовала требованиям (по микробиологическим показателям — 2, по физико-химическим показателям — 1), — сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатом контрольно-надзорных мероприятий из оборота были изъяты три партии рыбы объемом 62,79 килограммов. На них отсутствовали необходимые документы.

Отметим, с начала 2023 года в Роспотребнадзор от омичей поступили шесть жалоб на качество продаваемой рыбной продукции.

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