Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Виталий Хоценко провел встречу с делегацией Маньчжурии КНР

Это первый официальный визит делегации КНР в Омскую область после эпидемии ковида

Сегодня, 17 мая, врио главы Омской области встретился с делегацией Маньчжурии Китайской Народной Республики. В ходе встречи Виталий Хоценко и секретарь городского комитета КПК города Маньчжурия Юй Вэйдун обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сферах торгово-экономических отношений, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и культурного обмена.

Со времен пандемии коронавируса это первый официальный визит делегации КНР в Омскую область.

«Положительной динамике торгового оборота мы во многом обязаны взаимодействию с Маньчжурией. Это наш ближайший китайский партнер, открывающий для нас северные ворота в Китайскую Народную Республику. Нам хотелось бы выйти на тот же уровень сотрудничества, который был до пандемии. В том числе возобновить работу Омского торгового дома, который активно работал до ковида. Мы также заинтересованы в создании других аналогичных площадок на других территориях Китая», - отметил Виталий Хоценко.

КНР– один из основных внешнеторговых партнеров региона, он прочно занимает 2-е место. Так, объем взаимной торговли в прошлом году вырос на 11%.

Правительство региона готово к разработке совместных с КНР проектов, в том числе по хранению и переработке сельхозпродукции.

Секретарь городского комитета КПК города Маньчжурия г-н Юй Вэйдун пригласил Виталия Хоценко и представителей официальных и деловых кругов региона в Маньчжурию для расширения практики и сфер сотрудничества, презентации потенциала омских предприятий и их продукции.

Стороны обсудили также развитие медицинского туризма и реализации совместных образовательных программ.

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