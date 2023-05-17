КПРФ может выдвинуть Андрея Алехина на выборы губернатора Омской области

Фото: https://vk.com/ifedin73

Депутат Госдумы РФ Андрей Алехин может с большой вероятностью стать кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Омской области, которые пройдут этой осенью. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источника в партии.

При этом телеграм-канал РИА «Омск-информ» утверждает, что есть еще один претендент на то, чтобы стать кандидатом от коммунистов на предстоящих выборах. Это Константин Ткачев.

Главным кандидатом на выборах должен стать врио губернатора Виталий Хоценко. Ранее о готовности поддержать его кандидатуру заявил первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Напомним, на думских выборах 2021 года Андрей Алехин одержал победу в одномандатном округе. Его соперником был единоросс Степан Бонковский. Разрыв составил около 8 тысяч голосов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru