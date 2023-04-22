Турчак обозначил Хоценко основным кандидатом от партии «Единая Россия» в губернаторы по Омской области

В ходе рабочего визита в Омск первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о планах партии поддержать временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области Виталия Хоценко на предстоящих осенью выборах. Турчак официально выразил свои слова поддержки и предложил Хоценко выдвигаться на эти выборы от «Единой России».

- Безусловно, «Единая Россия» будет выдвигать своего кандидата на должность губернатора. И этим кандидатом будет Виталий Павлович. Он член партии, и во главе с таким лидером уверен, мы справимся с задачами избирательной кампании. А главное – в следующие 5 лет сможем ответить на наказы, которые будут оформлены в региональной части народной программы партии, - сказал секретарь Генсовета фракции Андрей Турчак.

Глава региона, в свою очередь, заявил о готовности идти на выборы губернатора Омской области от партии.

- Благодарен за доверие Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, он предложил возглавить регион, благодарен Андрею Анатольевичу Турчаку за поддержку, он лично вручал мне в Донецкой народной республике удостоверение члена партии. Горд этим! Самое главное, - способствовать тому, чтобы жителям нашей области жилось лучше, - сообщил в ответ Хоценко.