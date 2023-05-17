В Омске на улице Воровского «легковушка» влетела в пассажирский автобус

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня, 17 мая, на улице Воровского «Тойота» врезалась в пассажирский автобус. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

Как предварительно установили госавтоинспекторы, водитель «легковушки», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в пассажирский автобус.

В автобусе на момент ДПТ находилось 40 пассажиров. В результате столкновения трое пассажиров оказались в больнице: двое пассажиров общественного транспорта и один – «легковушки». Им была оказана медицинская помощь.

У водителя «Тойоты» выявили признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства происшествия.