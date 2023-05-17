Руководителя омского «Сибтрансавто» подозревают в неуплате налогов на сумму более 200 млн рублей

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В отношении руководителя ООО «Сибтрансавто» следственный комитет возбудил уголовное дело. Директора компании подозревают в неуплате налогов на сумму 213,5 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемый в течение трех лет (с января 2018 по март 2021 гг) передавал некорректные данные о сумме НДС. Все это время омич умышленно вносил в декларацию ложные сведения.

Силовики провели обыски по месту жительства и на работе директора ООО «Сибтрансавто». Изъята документация, назначены судебные экспертизы.