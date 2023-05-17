Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2023 9:20

Руководителя омского «Сибтрансавто» подозревают в неуплате налогов на сумму более 200 млн рублей

Предприниматель не платил налоги три года
Елена Урманова

Фото: Даниил ОПАРИН

В отношении руководителя ООО «Сибтрансавто» следственный комитет возбудил уголовное дело. Директора компании подозревают в неуплате налогов на сумму 213,5 млн рублей.

По версии следствия, подозреваемый в течение трех лет (с января 2018 по март 2021 гг) передавал некорректные данные о сумме НДС. Все это время омич умышленно вносил в декларацию ложные сведения.

Силовики провели обыски по месту жительства и на работе директора ООО «Сибтрансавто». Изъята документация, назначены судебные экспертизы.