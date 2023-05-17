Средняя зарплата омичей за апрель составила более 63 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Средняя зарплата омичей по региону за апрель составила 63 599 рубля. Это почти на четыре тысячи больше, чем в марте. Об этом сообщил портал hh.ru. Аналитики портала рассказали о средних зарплатах омичей в апреле на основе анализа более 13,7 тыс. вакансий, доступных в Омской области за этот период.

Самую высокую зарплату получали специалисты по добыче сырья – 102 668 рублей Соискателям вакансий в сфере транспорта и логистики обещали в среднем 98 540 рублей. Работники в сфере сельского хозяйства получали среднюю зарплату в размере 97 182 руб.

На четвертом месте – специалисты сферы производства – 95 080 рублей. На пятом – рабочий персонал. Их средний заработок в месяц составил 90 904 рублей.

Отметим, что специалисты сферы науки и образования в апреле в среднем получали 25 949 рублей.