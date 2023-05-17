В омском микрорайоне «Зеленая река» построят дорогу за 740 млн рублей

Фото: пресс-служба Министерства строительства Омской области

На Левобережье, в микрорайоне «Зеленая река», построят четырехполосную дорогу. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Дорога появится по улице Дергачева: от Волгоградской до Верхнеднепровской улиц. Ее длина составит один километр. С появлением новой дороги на Дергачева у жителей микрорайона «Зеленая река» появится восемь вариантов выезда из квартала.

Сейчас идет поиск подрядчика. Начальная стоимость контракта – 740 344 969,33 млн рублей. Подрядчику нужно будет также сделать тротуары вдоль дороги шириной 2,25 метра, разметку и установить дорожные знаки. Так как по дороге предусмотрено движение автобусов и троллейбусов, подрядчику необходимо сделать контактную сеть с разворотной площадкой для троллейбусов и построить четыре автобусные остановки. В проекте есть также выделенная полоса для велосипедистов.

Ожидается, что подрядчик приступит к строительным работам 1 июля 2023 года, а завершит их 30 сентября 2024 года. Заявки на участие в аукционе можно подать до 24 мая, итоги подведут 26 мая 2023 года.