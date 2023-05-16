Изобретаем и гордимся точностью измерений

Инженер АСУ ТП Дмитрий Зиновьев

Служба АСУ ТП и метрологии была создана в начале 1995 года. В момент образования она называлась отделом АСУ и базировалась на территории очистных сооружений канализации. Год от года штат сотрудников службы менялся - их численность варьировалась от 12 до 60 человек и на сегодняшний день здесь работают 38 сотрудников. В состав этого подразделения омского водоканала, который с 2015 года возглавляет кандидат технических наук Александр Олегович Чугулев, входят несколько служб: группа по эксплуатации оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А) и АСУ ТП, группа ремонта оборудования КИП и А и АСУ ТП и метрологии. Вся команда работает ответственно и слажено, в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями предприятия.

Важное звено в работе омского водоканала

Метрология - одно из основных направлений деятельности службы АСУ ТП и метрологии. Ее важность заключается в том, что в последние годы в производство успешно внедряются новые приборы в области водоподготовки, аналитического контроля, энергосбережения, автоматизации, ремонта и эксплуатации сооружений и трубопроводов.

На сегодняшний день на объектах «Росводоканал Омск» эксплуатируются более 4000 приборов, предназначенных для самых разных видов измерений (температуры, давления, расхода, уровня, массы, физико-химического анализа, оптики), а также современные уникальные для нашего региона измерительные и анализирующие комплексы. Техническое обслуживание приборов, планово-предупредительные работы, калибровка и подготовка к поверке проводятся, в основном, силами специалистов службы АСУ ТП и метрологии. Такой обширный функционал стал возможен благодаря тому, что сотрудники службы постоянно повышают свой уровень квалификации, приобретая и накапливая уникальный опыт.

Омский Кулибин

Сотрудники службы не только осваивают передовые образцы техники, но и создают приборы, средства измерения и контроля. В активе службы два патента на изобретения «Водоразборная колонка с электромеханическим запирающим устройством» и «Переносной газоанализатор с беспроводным измерительным модулем»

В 2023 году инженером АСУ ТП Дмитрием Зиновьевым был создан прибор, позволяющий оперативно определить пропускную способность фильтров в цехе водоподготовки и своевременно их промывать. Прибор заменил вышедший из строя морально устаревший измеритель, отработавший более 20 лет. С помощью компактного, легкого и удобного в использовании прибора, который Дмитрий создал из современных комплектующих, можно более точно проводить измерения, а степень его надежности в разы выше отслужившего свое оборудования.

Профессионализм и высокая квалификация

Талантливый изобретатель и рационализатор Дмитрий Николаевич начинал свою трудовую деятельность в 2014 году в службе АСУ ТП и метрологии омского водоканала слесарем по КИПиА. Получив профильное высшее образование и зарекомендовав себя высококвалифицированным профессионалом, владеющим спецификой работы оборудования и технологией процесса водоподготовки, в 2018 году он был переведен на должность инженера.

Таких примеров успешной карьеры среди сотрудников службы АСУ ТП и метрологии немало. Они говорят о том, что люди свою работу любят, постоянно развиваются в профессии, повышают уровень знаний, квалификации и профессионализма. Благодаря этому на омском водоканале обеспечена бесперебойная работа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации технологического процесса и постоянно ведется их модернизация.